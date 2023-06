Fingió su muerte para darle una lección a su familia y llegó al funeral en helicóptero

Un hombre de Bélgica decidió fingir su muerte para saber a quiénes le importaba realmente y así darle una lección a su familia.

Todo había sido planificado cuidadosamente por David Baerten junto a su esposa e hijos, quienes se encargaron de difundir la noticia en sus redes sociales a través de un conmovedor tributo a su padre.

"Descansa en paz, papi. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo, y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos", escribió una de sus hijas en redes sociales.

Diversas personas acudieron al supuesto funeral, en el que de repente aterrizó un helicóptero en el que iba Baerten junto a un equipo de filmación. Ante la sorpresa y confusión de todos, el hombre explicó que había decidido darles una lección porque no le gustaba el trato que estaba recibiendo de alguno de sus familiares y amigos.

"Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada. Nadie me ve, nos distanciamos. No me sentí apreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos", explicó, "Prueba quién realmente se preocupa por mí. Los que no vinieron me contactaron para reunirnos, así que en cierto modo gané".

Si bien Baerten aún no ha publicado un video completo de la broma, uno de sus amigos que fue al funeral compartió las reacciones de las personas y aseguró estar agradecido de que aún "estés entre nosotros".