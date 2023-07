Presidente bielorruso no cree que Putin liquide al líder de Wagner, que está en San Petersburgo

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, está convencido de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no va a "machacar" al líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, a pesar de que le llamó "traidor" en un mensaje a la nación el día de la rebelión armada, el 24 de junio pasado.

En un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos, Lukashenko dijo que Prigozhin está en Rusia y que ayer miércoles por la tarde conversación con él por teléfono.

En este encuentro, el líder bielorruso aseguró que Vladímir Putin conoce a Prigozhin mucho mejor que él.

"Hay que comprender que Putin conoce a Prigozhin mucho mejor que yo. Yo solo le he visto durante la organización de algunos eventos", mientras que el líder ruso "le conoce desde los tiempos en que ambos vivían y trabajan en San Petersburgo" y "tenían una relación muy buena", agregó.

Ahora Prigozhin está en libertad, confirmó Lukashenko, quien dijo que la última vez que se había comunicado por teléfono con el empresario ruso fue "ayer por la tarde".

"Ayer por la tarde hablamos con él por teléfono y debatimos algunos momentos relacionados con las próximas acciones de Wagner", reveló.

En esa conversación, según Lukashenko, Prigozhin le aseguró que seguirá trabajando "por el bien de Rusia".

"¿Qué pasará con él (Prigozhin) después? Bueno, en la vida puede pasar cualquier cosa. Pero si creen que Putin es tan malvado y vengativo que lo 'machacará' en algún lugar mañana... No, esto no sucederá", subrayó.

KREMLIN ASEGURA QUE NO SIGUE LOS PASOS DE PRIGOZHIN

El Kremlin afirmó este jueves que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien tenía que exiliarse en Bielorrusia tras el fallido motín. "No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"En lo que respecta a Prigozhin, está en Píter (San Petersburgo). En territorio bielorruso no está", señaló Lukashenko.

Peskov no quiso responder a la pregunta sobre si Prigozhin está violando las condiciones del pacto alcanzado con el Kremlin a finales de junio e insistió en que en este momento no puede añadir nada más a lo que ya se ha dicho.

Hace una semana, el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del trato que puso fin a la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio y en el que medió Lukashenko.

El medio ruso Fontanka escribió la víspera que el jefe de Wagner fue visto el 4 de julio en San Petersburgo, donde se le devolvió una pistola y otras armas requisadas durante un registro policial.