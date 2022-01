Crisis en Ucrania: la Unión Europea y sus aliados se preparan para "todas las eventualidades"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el "intercambio sustancial" mantenido por los socios europeos y los aliados sobre la "gravedad" de la crisis entre Ucrania y Rusia, y dijo que se preparan "para todas las eventualidades" en caso de que la diplomacia fracase.

"Intercambio sustancial" con socios y aliados sobre la situación de Ucrania, dijo Von der Leyen en su cuenta oficial en Twitter tras mantener una conversación anoche con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros, para coordinar la respuesta a la crisis de Ucrania.

"Compartimos la evaluación y estamos haciendo preparativos para todas las eventualidades en caso de que la diplomacia fracase", añadió la jefa del Ejecutivo comunitario al dar cuenta de esa reunión en la que también participaron el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi; el presidente polaco, Andrzej Duda, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

Por su parte, Michel añadió en un tuit que los europeos y los aliados "nos mantendremos firmes y unidos".

En un comunicado, Von der Leyen añadió que el debate mantenido con sus interlocutores fue "sustantivo" y que la reunión tuvo como objetivo coordinar la respuesta "colectiva" al comportamiento "agresivo" de Rusia con respecto a Ucrania.

"Los líderes compartieron la evaluación sobre la gravedad de la situación", señaló la política alemana.

Expresó además que los europeos y aliados desean que la diplomacia tenga "éxito", pero que "se están preparando para todas las eventualidades".

En este sentido, recordó que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) están trabajando en una "amplia gama de sanciones sectoriales e individuales en caso de nuevas agresiones militares de Rusia contra Ucrania".

Además, añadió Von der Leyen, la Comisión "ha estado trabajando con los Estados miembros y aliados en la preparación, desde la energía hasta la ciberseguridad".

Por último, la jefa del Ejecutivo comunitario reafirmó el "firme" apoyo de la UE a Ucrania, que incluye el anuncio de este lunes de un nuevo paquete de 1.200 millones de euros en forma de asistencia financiera de emergencia y 120 millones de euros en subvenciones adicionales.

EEUU PUSO EN ALERTA A 8.500 SOLDADOS

La conversación se produjo después de que el Pentágono anunciara que ha colocado en alerta "elevada" a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Moscú por Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre un despliegue en el este de Europa.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, hizo hincapié en que el grueso de las tropas estadounidenses se desplegaría en países del este de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés), por lo que se activarían únicamente si la Alianza Atlántica lo solicita.

Kirby explicó que depende de la OTAN activar esa fuerza multinacional, que consta de efectivos terrestres, aéreos y marítimos, y que cuenta con unos 40.000 militares de distintos países.

Por su parte, los ministros de Exteriores de la UE no apreciaron este lunes un riesgo de "ataque inminente" a Ucrania por parte de Rusia tras conversar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuyo país también ha empezado a retirar a personal no esencial de su Embajada en Kiev, algo que no van a replicar de momento los europeos.

"No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente", dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros comunitarios de Exteriores, al que Blinken se unió por videoconferencia.