Groenlandia lanza guía de preparación ante crisis en medio del interés de Trump

El Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia publicó una guía para preparar a los hogares ante situaciones de crisis coincidiendo con el creciente interés del presidente de Estados Unidos Donald Trump por hacerse con el control de la isla ártica.

El documento fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente y está orientado a responder a eventos que puedan dejar a la población en situación de especial vulnerabilidad como apagones prolongados y fenómenos climáticos extremos.

"Tenemos una tradición de estar bien preparados también porque la meteorología inestable y el cambio climático son parte de nuestra vida diaria", afirmó Peter Borg responsable del área de Autosuficiencia del Gobierno groenlandés quien recordó que la isla ha enfrentado recientemente cortes de electricidad de distinta duración.

La guía "Preparado para la crisis", elaborada tras un año de trabajo, busca complementar los mecanismos existentes reforzando la preparación individual y comunitaria, recomendando a los hogares contar con agua potable, alimentos duraderos, medicamentos, un botiquín de primeros auxilios y artículos básicos de higiene para enfrentar situaciones de emergencia.

Dadas las bajas temperaturas que pueden descender por debajo de los 20 grados bajo cero las autoridades aconsejan disponer de mantas ropa de abrigo y fuentes alternativas de calor como cocinillas, estufas a parafina, velas o generadores eléctricos de emergencia.

La publicación del documento coincidió con una jornada marcada por declaraciones de Trump en el Foro Económico de Davos donde volvió a pedir negociaciones "inmediatas" para la adquisición del territorio lo que reactivó el debate geopolítico en torno a la isla.