Europa afronta temperaturas extremas con alertas rojas en Francia, Italia y España

Una cúpula de calor, con un sistema de altas presiones estacionado sobre Europa, mantiene atrapado el aire caliente cerca de la superficie, provocando un aumento significativo de las temperaturas en países como Francia, Italia y España.

Alerta roja por altas temperaturas en Francia

Francia vive su segunda ola de calor con 14 del centenar de departamentos en alerta roja por temperaturas máximas de hasta 42 grados, un fenómeno que hasta ahora se concentraba en el suroeste y el valle del Ródano, pero que se ha extendido a París y a gran parte del norte del país.

La capital es uno de los 64 departamentos en alerta naranja, donde se espera que las máximas ronden los 37 grados y las mínimas no bajen de los 23 o 24 grados.

Hoy es el día más caluroso, a pesar de que ayer, lunes, se alcanzaron récords absolutos de temperaturas máximas en ciudades del suroeste como Burdeos (41,6 grados), Angulema (42,3) o Sauternes (42,5).

En el litoral de Aquitania se prevén hasta 40 grados, mientras que en Aude (escenario la semana pasada del megaincendio del macizo de Corbières) se alcanzarán peaks de 42 grados. Por otro lado, en el valle del Ródano, incluida la ciudad de Lyon, se esperan entre 39 y 41 grados.

Según el servicio meteorológico Météo France, la ola de calor continuará al menos hasta el fin de semana y probablemente hasta el 19 o 20 de agosto.

Alerta roja en once ciudades de Italia

La ola de calor que afronta Italia alcanzará el martes y miércoles su peak con once ciudades en alerta roja y temperaturas que rondarán los 38 y 40 grados, según el Ministerio de Sanidad.

Las ciudades con alerta roja por el momento son Bolonia, Bolzano, Brescia, Florencia, Frosinone, Latina, Turín, Milán, Perugia, Rieti y Roma. Sin embargo, el miércoles se incorporarán: Campobasso, Génova, Venecia, Verona y Viterbo.

En regiones como Lacio y Toscana, habrán máximas superiores a los 40 grados, mientras que en Liguria las temperaturas alcanzarán los 38 y 39 grados.

Asimismo, en el Valle de Aosta, a pesar de su clima alpino, se ha emitido una alerta amarilla por "condiciones anormales en el fondo del valle". También se prevé un nivel excepcional de temperatura de congelación entre los 4.800 y los 4.500 metros.

Las previsiones apuntan a un descenso gradual de las temperaturas a partir del 17 de agosto, con noches más frescas, especialmente en las llanuras y regiones alpinas, entre 18 y 19 grados, mientras que el centro y sur habrá que esperar hasta el 22 de agosto para un descenso significativo del mercurio.

Se prolonga la ola de calor en España

En España, las diecisiete regiones están este martes en alerta por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activó avisos 'rojos' (peligro extraordinario) en zonas de Andalucía y País Vasco.

La actual ola de calor, la segunda del verano, comenzó el pasado 3 de agosto y se prolongará "probablemente hasta el lunes 18", según la Aemet, que pronosticó inicialmente su final para hoy.

Asimismo, la agencia meteorológica prevé máximas generalizadas de 36 a 40 grados en el interior peninsular, con peaks de hasta 44 grados en puntos del Guadalquivir.

El miércoles se prevé "un cambio transitorio" debido al "paso de una pequeña vaguada que afectará al norte de la península", lo que traerá consigo un "alivio térmico" a la mitad norte, aunque, el calor seguirá siento intenso en la mitad sur, el nordeste y zonas de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

Para el jueves, se pronostica una "mayor incertidumbre", pero es probable un nuevo ascenso de temperaturas en la mitad norte, que se intensificará durante el fin de semana.

El lunes 18, el escenario más probable, según esta nueva estimación, es el inicio de un descenso de temperaturas, aunque explicaron que estas "todavía serían significativamente elevadas para la época del año, con la probable superación de 40 grados" en algunas zonas.