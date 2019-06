Holanda le concedió la eutanasia a joven de 17 años víctima de violación

Noa Pothoven, una joven holandesa de 17 años que sufrió por largo tiempo de depresión y angustia por haber sido abusada sexualmente desde niña, murió el domingo en su casa de Arnhem, tras pedir la eutanasia.

"Sigo respirando, pero ya no estoy viva", había escrito la adolescente en redes sociales, donde declaró que vivía con un "sufrimiento inaguantable".

Noa publicó su autobiografía el año pasado: "Ganando o aprendiendo" relataba su historia, revelando abusos intrafamiliares y contando que fue violada por un primo, entre otros episodios.

En el libro explicaba cómo todo lo que sufrió derivó en trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia.

Pothoven dejó una publicación preparada en su cuenta de Instagram, hablando sobre su decisión de morir.

"Pensé por mucho tiempo si era necesario compartir esto o no, pero finalmente me decidí a hacerlo de todos modos. Tal vez resultará una sorpresa para muchos, pero yo pensé en este plan por mucho tiempo, y no tomé la decisión de forma impulsiva", aseguró.

"Iré directo al grano: moriré en un máximo de 10 días. Después de haber luchado y batallado, siento que estoy agotada. Mi sufrimiento es insoportable", agregó.

La joven murió de manera pacífica y acompañada de su madre. A sus amigos y familiares les escribió: "Esta es mi decisión, y no hay vuelta atrás. Amar es también dejar ir, como en este caso".

Según El País, la eutanasia puede ser concedida en Holanda desde los 12 años de edad, siempre y cuando un médico confirme que el sufrimiento del paciente es insoportable o no tiene cura.