Policía holandesa reporta un tiroteo en un tranvía

La Policía reportó un tiroteo ocurrido en un tranvía de la ciudad de Utrecht, que tiene unos 340 mil habitantes.

Las autoridades dieron cuenta "un posible motivo terrorista" en el tiroteo registrado en la plaza del 24 de Octubre, situada en la zona oeste de la ciudad de Utrecht.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.

Todavía no está claro cuántas víctimas hay ni la gravedad de su situación pero la Policía confirma que hay "varios heridos" que están siendo ya trasladados a los hospitales.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.