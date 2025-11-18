Hungría prohíbe la producción y venta de carne artificial, cultivada en laboratorio

El Parlamento de Hungría aprobó este martes prohibir la producción y venta de carne artificial, elaborada en laboratorio a partir de células o tejidos animales, debido al temor a que su consumo no sea saludable, informó el portal Telex.

La ley fue promovida por el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán alegando que la carne artificial o sintética "plantea una serie de interrogatorios y preocupaciones" y su consumo "supuestamente no es seguro".

Además, el promotor de la propuesta, el Ministerio de Agricultura, afirma que la huella ecológica es grande, que tiene un gran impacto negativo en el medio ambiente, además de contribuir a aumentar las desigualdades sociales.

El veto, que entrará en vigor los próximos días, una vez la nueva ley haya sido firmada por el presidente del país, se aplicará a todos los productos desarrollados a partir de células y tejidos animales en condiciones artificiales, pero no a los productos veganos que sustituyen la carne y son elaborados en base a vegetales.

Además, queda exento de la prohibición el uso medicinal y de sanidad animal de la carne artificial.

La venta de la carne cultivada no está autorizada aún en la Unión Europea (UE), aunque en julio de este año varias empresas francesas han dado su luz verde a la producción, recuerda el portal de investigación Átlátszó.

En noviembre de 2023, el Parlamento italiano fue el primero en la Unión Europea (UE) en prohibir la producción y comercialización de la carne cultivada en laboratorio a partir de células madre y los productos derivados, indica Telex.