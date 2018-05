La católica Irlanda se encamina al aborto libre tras amplia victoria en referéndum

El gobierno de Irlanda destacó que el "contundente" apoyo del electorado a la reforma de la ley de aborto en el referéndum del viernes demuestra la "unidad" del país ante un asunto que le ha dividido durante décadas, al tiempo en que la campaña por el "No" admitió su derrota.

Antes de la consulta, el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar, presentó un borrador que prevé permitir el aborto en el país en todas las circunstancias durante las primeras 12 semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las 24 semanas.

Sin el respaldo de más del 60 por ciento del electorado, la propuesta del Ejecutivo se habría topado con la resistencia de varios miembros del Parlamento, incluso entre sus filas, y, quizá, habría tenido que renunciar a varios cambios.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, dos encuestas efectuadas a pie de urna por la cadena pública RTE y el diario Irish Times indicaron que el "Sí" obtuvo el 69 y el 68 por ciento de apoyo, respectivamente, cifras que son más altas de lo esperado.

"Lo que hemos visto hoy es la culminación de una revolución tranquila que ha ocurrido en los últimos 10 o 20 años", declaró Varadkar, quien aseguró que las urnas le han otorgado un mandato firme para suavizar la legislación vigente, una de las más duras de Europa.

"Respetemos a las mujeres y confiemos en ellas", celebra el primer ministro

"La ciudadanía ha hablado y ha dicho que quiere una Constitución moderna para un país moderno, en el que respetemos a las mujeres y confiemos en ellas para que tomen sus propias decisiones sobre su salud", señaló el "taoiseach" (primer ministro), de 39 años, médico de profesión.

El líder democristiano, en el poder desde el pasado año, afirmó que, como indican los sondeos, el apoyo al "sí" podría acercarse al 70 por ciento, lo que demuestra que ha sido general "en casi todos los grupos de edades y clases sociales", así como en la Irlanda rural, donde se concentra la población de más edad y la influencia de la Iglesia católica es todavía importante.

Gracias a la amplia victoria, Varadkar confió en que la propuesta de reforma de ley será tramitada rápidamente en el Parlamento nacional para que entre en vigor a final de este año.

Fantastic crowds at Dublin Castle. Remarkable day. A quiet revolution has taken place, a great act of democracy. pic.twitter.com/MLtzkSkdLw