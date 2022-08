ONU exigió la libre circulación de fertilizantes rusos o "puede que no haya suficiente alimento en 2023"

No basta con garantizar la exportación de cereal ucraniano para prevenir el hambre en el mundo, también es necesario facilitar que lleguen a los mercados mundiales los fertilizantes de Rusia, ha advertido este sábado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El diplomático portugués hizo este llamamiento en rueda de prensa en Estambul después de comprobar la buena marcha del acuerdo firmado en julio pasado entre Moscú y Kiev, con mediación turca y de la ONU, para garantizar la exportación segura de cereales desde tres puertos ucranianos.

Naciones Unidas había insistido en que era de vital importancia sacar unas 20 millones de toneladas de grano acumulado en los silos de Ucrania para evitar hambrunas en otros países, especialmente en África subsahariana, que dependen del trigo ucraniano y ruso.

Desde entonces, 27 buques mercantes han salido de Ucrania, transportando un total de 656.000 toneladas de productos agrícolas, y otros 26 se han dirigido al país eslavo para ser cargados allí.

Pero esto no es suficiente, recordó el jefe de Naciones Unidas en su comparecencia ante la prensa junto al ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en el Centro de Coordinación Conjunta (JCC) de Estambul, que vigila el cumplimiento del pacto.

So moving to see in Istanbul the @WFP ship Brave Commander loaded with tonnes of Ukrainian wheat destined for much needed hunger relief in the Horn of Africa. I salute all those involved in this amazing humanitarian operation. pic.twitter.com/MqUuK98sCY