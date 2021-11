Países Bajos se disculpó por forzar esterilización de personas transgénero

El Ejecutivo de Países Bajos se disculpó este sábado en nombre de los gobiernos antecesores, que entre 1985 y 2014 aplicaron la ley transgénero que obligaba a las personas que querían cambiar su identidad de género a ser esterilizados de manera irreversible.

La ministra de Educación y Cultura, Ingrid van Engelshoven, fue quien ofreció la disculpa subrayando que las víctimas, transgénero e intersexuales, recibirán una compensación de 5.000 euros por el daño causado al haber sido obligadas a elegir entre vivir con un género que no coincidía con su identidad, o someterse a una cirugía y esterilización de por vida.

Van Engelshoven consideró los requisitos como "deshumanizantes" y explicó que "durante décadas, ha habido personas que se sometieron a tratamientos médicos que no querían en absoluto, pero que sabían que esa era su única opción" para ser ellos mismos, mientras que "otros han optado por esperar por culpa de esta ley, y se han visto obligados a posponer su conversión durante años".

Relatos de las víctimas de la ley

Una de las víctimas de esa ley, Willemijn van Kempen, fue la primera en exigir en que se pidan disculpas, un reconocimiento del daño causado y una indemnización por haberle dado una "elección imposible" en los años ochenta, cuando hizo su conversión. "El Estado me arrancó la fertilidad", denunció en declaraciones a la televisión pública NOS.

La Red Neerlandesa de Personas Transgénero (TNN) asegura que desde 1995 más de 1.200 personas fueron víctimas de la norma, aunque el Ministerio de Educación y Ciencia estima que unas 2.000 personas tendrán derecho a la compensación.

Miriam van der Have, directora de la Organización para la Diversidad Sexual (NNID), celebró el paso del Ejecutivo, pero lamentó que la situación "abre viejas heridas que no son fáciles de cerrar con disculpas o una suma de dinero".

A los 19 años descubrió que es intersexual: sus cromosomas son XY y el cuerpo de una mujer, sin embargo fue registrada como un niño al nacer. Para reasignar el género tuvo que pasar por quirófano y según dice, fue una operación que fue más allá de lo que ella hubiera querido.

"Al final me desperté sin clítoris, me privaron de la oportunidad de tener placer sexual. Todavía estoy enfadada por eso. Es muy fuerte no haber conocido el placer sexual durante 35 años porque me han eliminado los nervios", denunció.

Cabe destacar que a las víctimas tampoco se les permitió conservar material genético para poder tener hijos eventualmente después de la esterilización.

En 2014 el Gobierno, liderado entonces por el liberal Mark Rutte, modificó la ley transgénero porque consideró que violaba los derechos humanos y abolió el requisito de la esterilización obligatoria.

Además, facilitó el cambio de género, lo que generó un aumento de personas que cambiaron de género en sus documentos de identidad.