Principales líderes europeos acompañarán a Zelenski a su reunión con Trump

Los principales líderes europeos anunciaron este domingo que viajarán a Washington para acompañar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la reunión que sostendrá el lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del Elíseo confirmaron este domingo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajará "junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera, que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa".

El primer ministro británico, Keir Starmer, también confirmó su presencia para "apoyar esta siguiente fase de negociaciones", durante las que "reafirmará que su apoyo a Ucrania continuará mientras sea necesario", según informó el Gobierno del Reino Unido.

El encuentro también contará con la presencia de la primera ministra Italiana, Gorgia Meloni, quien se sumará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que confirmó su participación "a petición del presidente Zelenski".

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

El canciller alemán, Friedrich Merz, también formará parte de la delegación que acompañará el lunes a Zelenski, según informó Berlín.

El viaje se producirá tres días después del encuentro en Alaska entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El objetivo de las autoridades europeas es informarse en detalle del resultado de las conversaciones entre ambos mandatarios. Lo que se conoce hasta ahora ha despertado escepticismo en Ucrania y en varias capitales europeas.

Trump aboga por acuerdo directo entre Rusia y Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, abogó por "llegar directamente" a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la espera de su reunión del lunes con su par ucraniano.

El mandatario expresó su cambio de posición a través de Truth Social, tras su esperada reunión con Putin en Alaska, a la que acudió con la idea de insistir en un alto al fuego que hoy relegó al considerar que esa medida a menudo "no se sostiene".

Tras la reunión con Putin, el gobernante estadounidense dijo haber mantenido una llamada con Zelenski junto a líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto al Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió Trump a su regreso a la Casa Blanca.