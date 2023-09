Realizan concurso para elegir al "ciudadano más flojo": El ganador se llevará más de 900 mil pesos

El pueblo de Brezna, en el norte de Montenegro busca a un nuevo ganador para ser coronado como "El ciudadano más perezoso", en su concurso anual del mismo nombre.

La instancia se celebró por primera vez hace 12 años, como una forma satírica de burlarse del mito de que los montenegrinos son "flojos".

Los concursantes, que compiten por un gran premio de 1.070 dólares (un poco más de 900 mil pesos chilenos), deben permanecer acostados en colchonetas, ya que estar de pie o sentado supondría la descalificación inmediata. Sin embargo, tienen 10 minutos cada ocho horas para ir al baño y se les está permitido leer y utilizar dispositivos tecnológicos.

Según dio a conocer CNN, de las 21 personas que ingresaron al concurso, sólo quedan siete restantes, quienes hasta el momento llevan más de 463 horas acostados.

"Todos nos sentimos bien, excelente, no hay problemas de salud. Nos están mimando, todo lo que tenemos que hacer es permanecer acostados", aseguró una de las participantes.

