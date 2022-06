El jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, informó que al menos dos personas murieron esta jornada al impactar un misil en un centro comercial, en la localidad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania.

"Por el momento sabemos de unos 20 heridos, nueve de ellos en estado grave. Ya se confirmó que murieron dos personas", sostuvo la autoridad en Telegram, quien agregó que hay un operativo de rescate trabajando en el lugar.

El ataque causó un número de víctimas civiles "imposible de imaginar", informó por su parte el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien agregó que "el centro comercial está en llamas, los bomberos están tratando de extinguir el fuego".

El alcalde de la localidad, Vitaliy Meletskiy, agregó por su parte en Facebook que el centro comercial era un lugar "muy concurrido" y aseguró que "hay muertos y heridos", sin especificar.

El presidente ucraniano aseguró que el centro comercial no planteaba "peligro" para el Ejército ruso ni tenía "ningún valor estratégico". "Es solo un intento de la gente de vivir una vida normal, lo que enfurece mucho a los ocupantes. Rusia continúa atribuyendo su impotencia a los ciudadanos comunes. Es inútil esperar adecuación y humanidad de su parte", añadió Zelenski.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



