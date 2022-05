Un concejal de la ciudad ucraniana de Mariúpol acusó a Rusia de utilizar bombas de fósforo blanco -cuyo uso contra personas está prohibido desde 1997 por la Convención de Ginebra- en la lucha por el control de la localidad.

"El infierno ha llegado a la tierra, a Azovstal", escribió este domingo el concejal Petro Andruchenko en su cuenta de Telegram.

En videos que circulan en las redes sociales se ven explosiones en la planta de Azovstal en Mariúpol que, según Anduchenko, serían de bombas de fósforo blanco.

It seems that the #Russian forces decided to hold a noisy party at the Azovstal factory.#Ukraine#NATO

