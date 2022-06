Día 103 de invasión: Los ucranianos resisten y contraatacan en Severodonetsk

En el día 103 de la invasión rusa de Ucrania, los ucranianos resisten con éxito en Severodonetsk y otros puntos de la región de Lugansk, al tiempo que el Gobierno del Reino Unido acaba de anunciar el envío al Ejército ucraniano de misiles de hasta 80 kilómetros de alcance.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó el domingo con atacar "nuevos objetivos" si los aliados occidentales le suministraban a Ucrania misiles de largo alcance que pudieran impactar en territorio ruso.

Las fuerzas ucranianas que combaten en la región de Lugansk recibieron la visita el domingo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sus fuerzas han continuado realizando en las últimas horas contraataques limitados y localizados, pero exitosos, contra posiciones rusas.

En el día 103 de invasión rusa de Ucrania, estas son las claves y los principales acontecimientos:

Ucrania resiste en Severodonetsk: El ejército ucraniano resiste en la ciudad de Severodonetsk, en la región de Lugansk, en el este del país, la fuerte ofensiva lanzada por los rusos para hacerse con este enclave estratégico que les podría llevar a controlar toda esa zona limítrofe con Rusia.

Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk, informó este lunes en su canal de Telegram, de la difícil situación que viven sus fuerzas en esta región donde también combaten a las guerrillas prorrusas. "Los rusos están asaltando Severodonetsk... Hay peleas callejeras allí. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la defensa".

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (EEUU), las fuerzas ucranianas continuaron realizando contraataques limitados y localizados, pero exitosos contra las posiciones rusas, incluida la recuperación de grandes áreas de Severodonetsk.

Según este instituto, "es probable que las fuerzas ucranianas busquen aprovechar el continuo enfoque ruso en Severodonetsk para realizar contraataques en otras zonas" y que a pesar que las fuerzas rusas continúan enviando equipos y tropas al área de Severodonetsk-Lysychansk, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un exitoso contraataque en Severodonetsk en las últimas 48 horas y empujaron a las tropas rusas hacia las afueras.

"La capacidad de las fuerzas ucranianas para contraatacar con éxito en Severodonetsk, el área de operaciones prioritaria actual del Kremlin, indica aún más la disminución del poder de combate de las fuerzas rusas en Ucrania", dice el instituto.

El Reino Unido desafía a Putin y envía misiles de largo alcance: El Reino Unido enviará sus primeros misiles de largo alcance a Ucrania después de que Rusia atacara las afueras de Kiev por primera vez desde el pasado mes de abril, informó este lunes el Ministerio británico de Defensa.

El titular de Defensa, Ben Wallace, indicó que su país enviará un número no especificado de lanzadores M270, que pueden disparar cohetes guiados con precisión hasta 80 kilómetros, un alcance mayor que cualquier tecnología de misiles actualmente en uso en la guerra.

"Si la comunidad internacional continúa su apoyo, creo que Ucrania puede ganar. A medida que cambian las tácticas de Rusia, también debe cambiar nuestro apoyo a Ucrania", dijo Wallace en el comunicado.

Viaje de Zelenski por el Donbás: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó este domingo un "viaje de "trabajo" a las regiones de Zarporiyia, en el sur, y Donetsk y Lugansk, en el este y fuertemente bombardeadas por los rusos, para mostrar el "orgullo" que siente, según dijo, por los ciudadanos que resisten en esas zonas.

En un breve discurso en video publicado en su página web el lunes, el mandatario explicó que durante su visita comprobó que había "mucho trabajo" que hacer y que la jornada se le hizo "interminable".

Tras su visita a Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa que ahora controlan los rusos, se dirigió al oeste, a la ciudad de Lysychansk, en la región de Lugansk, que está a punto de ser tomada por los rusos.

"Estoy orgulloso de todos los que conocí, a quienes estreché la mano, con quienes me comuniqué, a quienes apoyé. Trajimos algo a los militares. No hablaré de ello en detalle. También nos trajimos algo de ellos. Es importante. Trajimos confianza y fuerza. Les deseo salud", concluyó.

Otro general ruso muerto: El general ruso Roman Kutuzov ha fallecido en el frente ucraniano, durante un enfrentamiento en la región oriental de Lugansk, informaron este lunes en un mensaje en su cuenta de Facebook, las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Kutuzov murió cerca de la ciudad de Popasna, en la citada región prorrusa que está siendo fuertemente bombardeada por las tropas enviadas por Moscú en los últimos días.

Lavrov cancela su viaje a Serbia porque no le dejan pasar: Rusia confirmó anoche que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, iba a viajar a Serbia, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse hoy por hoy.

Un alto cargo en el Ministerio ruso de Exteriores indicó a la agencia Interfax, a la pregunta de si la visita prevista para el lunes y martes queda cancelada, que "nuestra diplomacia aún no ha logrado teletransportarse".

La fuente confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no han autorizado el sobrevuelo del avión de Lavrov de su espacio aéreo.