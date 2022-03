Dramático relato: Ucraniano entregó a su hija a una periodista para salvarla de la guerra

La periodista argentina Sol Macaluso, que está trabajando para la televisión española como enviada especial a Ucrania, tuvo que hacer uno de los despachos más difíciles de su carrera.

"Nos acercamos a la frontera, lo que indica que la familia de mi camarógrafo y mi guía cruzan y ellos se quedan aquí", lamentó la reportera, quien contó entre lágrimas que uno de los ucranianos que la acompañaba le pidió que se llevara a su hija de 17 años, para así salvarla de la guerra.

Macaluso explicó que "nadie está preparado (para esto). A esta gente la conozco desde hace más de un mes, hemos compartido todos los días de información y, perdón... Es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia".

"Que venga alguien y te diga: 'Por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada'. ¿Qué vas a decir? No hay palabras...", relató.

Imposible no emocionarse. No tengo palabras para el increíble trabajo, tanto profesional como personal, que está haciendo mi compañera @SolMacaluso desde Ucrania. Estas palabras esta mañana me han roto el alma. Eres admirable e increíble. Fuerza para ti y para todo tu equipo.❤️ pic.twitter.com/pRUz8r9nF7