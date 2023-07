EEUU cree que es pronto para que Ucrania entre en la OTAN pero aboga por trazar el camino

Estados Unidos cree que es demasiado pronto para negociar una posible entrada de Ucrania en la OTAN, aunque sí aboga por que la cumbre de la organización que se celebrará esta semana en Vilna sirva para empezar a trazar un camino.

"Los países Aliados tendrán la oportunidad de hablar en Vilna sobre hacia dónde vamos desde aquí con respecto a las reformas que se requieren" para que pueda plantearse la entrada de Ucrania en la OTAN, afirmó este domingo en una conversación con medios el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

A bordo del avión presidencial rumbo a Londres, donde el presidente estadounidense, Joe Biden, comenzó su viaje a Europa, Sullivan confirmó que Estados Unidos no abogará por una entrada inmediata de Ucrania en la OTAN en la cumbre que se celebrará en Lituania los días 11 y 12.

En una entrevista hecha por CNN el pasado viernes y emitida este domingo, el presidente Biden afirmó que Ucrania aún no está lista para ser miembro de la OTAN y que la guerra de Rusia debe terminar antes de que la alianza pueda considerar agregar a Kiev.

"No creo que haya unanimidad en la OTAN sobre si incluir o no a Ucrania en la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra", afirmó el mandatario.

Así, Biden abogó por "diseñar un camino racional para que Ucrania pueda calificar para poder ingresar a la OTAN".

