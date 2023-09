EEUU enviará nuevo paquete de ayuda a Ucrania: Por primera vez incluye uranio empobrecido

Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda para Ucrania valorado en 175 millones de dólares y que por primera vez incluye munición con uranio empobrecido para tanques.

Esa munición de 120 milímetros de calibre va destinada para los tanques Abrams, detalló el Pentágono en un comunicado que añade que también habrá material para apoyar el sistema de defensa aéreo ucraniano y munición adicional para los lanzacohetes HIMARS.

El uso de proyectiles con uranio empobrecido, que tienen mayor capacidad para perforar blindados, ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido debido a sus posibles impactos en la salud y el medioambiente.

Entre el material previsto también hay rondas de artillería de 155 y 105 milímetros, misiles anti tanque TOW, y Javelin así como sistemas tácticos de navegación aérea y unos 3 millones de rondas de artillería para armas pequeñas.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó en que el paquete refleja que EE.UU. está "muy centrado" en ayudar a Ucrania a tener éxito en la contraofensiva contra Rusia y que las municiones con uranio empobrecido, añadió, son "más pesadas" que la artillería normal y "muy efectivas" contra los tanques.

"Queremos asegurarnos de que los ucranianos pueden ser tan efectivos como sea posible en esta contraofensiva y creemos que la munición con uranio empobrecido les ayudará a serlo", recalcó Kirby en esa intervención.

El portavoz apuntó que "muchos ejércitos usan munición con uranio empobrecido, no solo Estados Unidos": "Añadiría que también Rusia", dijo.

"No hay gran controversia aquí excepto la que Rusia está intentando crear. (...) Es una munición efectiva en el campo de batalla y no supone una amenaza radiactiva para la gente", sostuvo Kirby.

Ya en marzo, después de que el Reino Unido admitiera planes para el suministro a Kiev de munición con uranio empobrecido, Rusia alertó del riesgo de contaminación radiactiva y se advirtió de que Moscú se vería obligado a reaccionar en caso de que Ucrania utilice ese tipo de armamento.

El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, efectuó una visita sorpresa a Kiev para reafirmar el apoyo del país y anunciar un paquete global de ayuda que supera los 1.000 millones de dólares e incluye apoyo humanitario.

"Estamos viendo progresos en la contraofensiva", dijo Blinken a la prensa en la capital ucraniana, aunque reconoció que el avance "es muy complicado".

I received @SecBlinken in Kyiv.



I am grateful to the American people, both parties of the U.S. Congress, and personally to @POTUS Joe Biden for their unwavering support.



Ukrainian forces are advancing on the battlefield and we discussed steps to ensure their further successes. pic.twitter.com/gnf9xhCbWT