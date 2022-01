EEUU y Reino Unido reducen personal diplomático en Ucrania mientras la UE pide "no dramatizar"

Estados Unidos y Reino Unido anunciaron que reducirán su personal diplomático presente en Ucrania ante la amenaza rusa de invadir el país, sin embargo, la Unión Europea pidió "no dramatizar" la situación que se vive en la frontera.

Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia".

Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

"Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son impredecibles y se pueden deteriorar sin aviso", advirtió el departamento de exteriores estadounidense.

Subrayó además que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares.

REINO UNIDO TAMBIÉN RETIRA A SU PERSONAL

El Reino Unido ha empezado a retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania. Los funcionarios indicaron a la BBC que no hay amenazas específicas contra los diplomáticos británicos, pero que la mitad del personal que trabaja en la embajada regresarán al Reino Unido.

El Ministerio de Exteriores reveló el pasado sábado que tenía información que indica que Rusia busca instalar a un líder prorruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania.

El Gobierno británico reiteró el sábado que apoya "inequívocamente" la soberanía e integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

UE PIDE "NO DRAMATIZAR"

En tanto, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

La UE quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que EE.UU. y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania la reacción será "muy rápida" y "extremadamente clara", según fuentes comunitarias.