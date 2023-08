Ejército ucraniano intensificó los ataques en el sur antes de la caída del otoño

Las tropas ucranianas intensificaron sus ataques en el frente sur antes de la llegada del mal tiempo otoñal, que ralentizará sus avances y facilitará a las tropas rusas la defensa de sus posiciones.

"Las fuerzas ucranianas continúan la operación ofensiva en dirección a Melitópol (región de Zaporiyia), se consolidan en las posiciones alcanzadas y llevan a cabo acciones de lucha contrabatería", informó este sábado el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Ucrania.

Durante la pasada jornada la aviación atacó en esa zona doce emplazamientos de efectivos y un sistema de misiles antiaéreos del enemigo, según el mando militar ucraniano.

Las tropas de Kiev encuentran actualmente a unos 60 kilómetros al norte de Melítopol, ciudad ocupada por las fuerzas rusas que es clave para la defensa de corredor terrestre que une la península de Crimea con la Rusia continental y cuya supresión es uno de los objetivos de la ofensiva ucraniana.

En su último informe sobre la situación en los frentes de Ucrania, el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra (ISW) indicó que las tropas rusas que se defienden en el este de región de Zaporiyia no ha rotado ni recibido refuerzos importantes desde comienzos de junio, cuando comenzó la contraofensiva ucraniana.

Las fuerzas de Kiev no solo se limitaron a atacar las líneas defensivas rusa en la región de Zapopriyia, sino que también golpearon en Crimea, donde en un ataque con drones causaron "decenas de bajas" al enemigo, según fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

"Ya podemos hablar con seguridad de varias decenas de rusos muertos y heridos. También fueron alcanzadas las zonas de almacenamiento de municiones. Además, el material militar resultó gravemente dañado", señalaron las fuentes.

El SBU anunció que habrá más "sorpresas" para las fuerzas de ocupación.

La Inteligencia de Defensa (DI) del Reino Unido advirtió a su vez de que el avance ucraniano en el sur obliga a Rusia a intentar recuperar la iniciativa y pasar al ataque, algo que podría ocurrir en los frentes de Kupiansk y Limán, en noroeste de Ucrania.

"Existe la posibilidad real de que Rusia aumente en los próximos dos meses la intensidad de ataque en el eje Kupiansk-Limán, con el fin de avanzar hasta el río Oskol y crear una zona de amortiguación en torno a la región de Lugansk", publicó DI en X.

