En una visita no anunciada, Johnson viajó a Kiev para reunirse con Zelenski

El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, en una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente, según una imagen publicada esta jornada por la Embajada de Ucrania en el Reino Unido.

La legación diplomática divulgó una fotografía de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: "Sorpresa".

Downing Street, despacho oficial de Johnson, confirmó poco después el encuentro en la capital ucraniana, un día después de que el Reino Unido anunciara el envío de nuevo material militar por 120 millones de euros.

A través de Twitter, el primer ministro británico expresó que la visita es una "muestra de nuestro apoyo inquebrantable al pueblo de Ucrania. Estados presentando un nuevo paquete de ayuda financiera y militar, que es un testimonio de nuestro compromiso con la lucha de su país contra la campaña bárbara de Rusia".

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3