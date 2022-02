Ex Presidente Lagos por conflicto Rusia-Ucrania: "La respuesta al ataque debe ser fuerte y clara"

El ex Presidente Ricardo Lagos aseguró que la respuesta a la invasión de Rusia a Ucriania debe ser "fuerte y clara", como romper relaciones y rechazar la violación del derecho internacional.

A través de sus redes sociales, el ex Mandatario opinó acerca del conflicto que se genera en el este de Europa, y criticó que el presidente ruso Vladímir Putin "rompió los acuerdos y consensos multilaterales que rigen los vínculos internacionales del siglo XXI", por lo que "la respuesta al ataque debe ser fuerte y clara como la que dio el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) al romper relaciones con Rusia y rechazar la violación del derecho internacional".

Agregando que "instancias como el G-20 o acuerdos internacionales deben rechazar la participación de una presidencia rusa que no respeta las formas civilizadas. El legado que Vladimir Putin dejará será una mancha imborrable para la República Rusa durante mucho tiempo".

En Canadá, Trudeau anunció sanciones económicas que afectarán a algunas de las familias más destacadas de Rusia, instituciones financieras rusas y el Wagner Group, una organización paramilitar que ha proporcionado mercenarios a varios conflictos, además cancelará permisos de exportación, todo lo anterior causaría importantes pérdidas a las élites rusas y "limitarán la capacidad del presidente (Vladimir) Putin para seguir financiando" la guerra, indicó.

EXPERTA: EL MULTILATERALISMO YA VENÍA SUFRIENDO

La académica de derecho y relaciones internacionales de la Universidad de Concepción y doctora en ciencias políticas y sociales, Paulina Astroza, explicó en Cooperativa que "el sistema internacional, en general, el multilateralismo ya venía sufriendo antes de esta situación, ya venía con un cierto agotamiento; la presencia de (el ex presidente EEUU, Donald) Trump vino a darle muy fuerte a esto, y muchos de estos consensos que se encontraban en Naciones Unidas o en otros órganos regionales, como la OEA o la Unidad Africana, la propia Unión Europea, muchos de ellos finalmente se transformaban en conversaciones bilaterales y no se iba a lo multilateral".

Aun así, recalcó que "es cierto que con esto se golpea aún más el sistema internacional, porque por ejemplo la propia Naciones Unidas no puede adoptar decisiones, porque el órgano que tiene la capacidad de adoptar decisiones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual existen cinco miembros permanentes que tienen el derecho a veto y uno de ellos es Rusia, entonces se bloquea el sistema no porque la ONU quiera bloquearlo, sino porque no pueden hacer más".

Por otro lado, Putin tampoco está respetando los acuerdos por lo que, en ese sentido, "el ex Presidente Lagos tiene razón, pero eso no significa que se acabó el sistema internacional, o que se acabó el multilateralismo, porque yo por el lado de occidente estoy viendo que la OTAN está encontrando una nueva razón de ser", pese a que anteriormente fue cuestionada por su obsolescencia.

Y agregó que "Canadá haya roto ya relaciones diplomáticas y las condenas que se ha visto a nivel internacional en contra de la acción de Putin, o sea claramente nos da también una idea que tal vez no necesariamente el sistema internacional se rompa, sino que sencillamente se reconfigure en otra forma de dinámica".