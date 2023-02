Explosiones en Kiev mientras ejército ucraniano trata de neutralizar ataque masivo

La ciudad de Kiev ha registrado este viernes varias explosiones después de que las sirenas antiáreas sonaran y mientras la Fuerza Aérea ucraniana trata de neutralizar un nuevo ataque lanzado por el Ejército ruso, informan medios locales.

"Se escucharon varias explosiones en la capital de Ucrania en la mañana del 10 de febrero como parte del último ataque masivo con misiles de Rusia contra Ucrania", señalaron autoridades locales.

"La defensa aérea está actualmente activa en el área, según la administración militar de la Ciudad de Kiev", informó el medio The Kyiv Independent en su cuenta de Twitter, que no concreta si se han producido daños o víctimas.

⚡️Explosions reported in Kyiv.



Several explosions were heard in Ukraine's capital on the morning of Feb. 10 as part of Russia's latest mass missile attack on Ukraine. Air defense is currently active in the area, according to the Kyiv City Military Administration.