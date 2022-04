Máximas autoridades de la Unión Europea visitaron fosa común en Bucha: "Hemos visto la humanidad en pedazos"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes haber visto "la humanidad en pedazos" en la localidad de Bucha, en una visita en conjunto con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, a una fosa común de civiles masacrados durante la ocupación rusa en Ucrania.

"Hemos visto toda la frialdad del ejército de Putin. Hemos visto la imprudencia y el corazón frío que ellos han tenido al ocupar esta ciudad. Hemos visto la humanidad en pedazos en Bucha. El mundo entero está de luto por lo ocurrido en Bucha", dijo Von der Leyen desde la localidad ucraniana donde esta semana se revelaron las matanzas indiscriminadas rusas de civiles ucranianos, algunos maniatados y con signos de tortura.

Junto al primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal; el alcalde de Bucha, Anatoliy Fedoruk, y el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, Von der Leyen y Borrell visitaron una fosa común en el patio de la iglesia de San Andrés el Primer Llamado, donde había unos 14 cuerpos en bolsas de plástico que habían exhumado.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6