ONU presiona a Rusia y Ucrania para evitar un desastre nuclear en la planta de Zaporiyia

La ONU presionó este jueves a Rusia y Ucrania para que eviten a toda costa un desastre nuclear en la central ucraniana de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas y objeto de recientes ataques, mientras Moscú y Kiev volvieron a responsabilizarse mutuamente de la peligrosa situación en la mayor planta atómica de Europa.

"Llamo a que se detengan de inmediato todas las actividades militares en las inmediaciones de la planta y a que no se apunte a sus instalaciones o alrededores", señaló en una declaración el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El portugués volvió a dar la señal de alarma sobre la situación en Zaporiyia apenas unas horas antes de que el Consejo de Seguridad se reuniese de urgencia para analizar la cuestión, una cita que estuvo marcada por las advertencias sobre el riesgo de una catástrofe nuclear y los cruces de acusaciones.

"Any potential damage to Zaporizhzhia or any other nuclear facilities in Ukraine, or anywhere else, could lead to catastrophic consequences." -- @antonioguterres expresses grave concern about situation in & around Zaporizhzhia nuclear power plant. https://t.co/aLppSvn22A pic.twitter.com/69AQIbPMx7

Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la situación en la central es "alarmante", aunque los análisis preliminares efectuados por sus expertos indican que no hay "una amenaza inmediata" a la seguridad nuclear tras los recientes ataques, a pesar de que causaron ciertos daños a las instalaciones y han limitado su conexión eléctrica.

"Con arreglo a la información más reciente proporcionada por Ucrania, expertos del OIEA han concluido preliminarmente que no hay una amenaza inmediata a la seguridad nuclear como resultado de los bombardeos u otras acciones militares recientes. Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento", dijo al Consejo de Seguridad el director general del OIEA, Rafael Grossi.

El diplomático argentino insistió en que todas las actividades militares en esa zona deben detenerse inmediatamente y pidió a todos los bandos que trabajen juntos para evitar una "catástrofe nuclear".

En esa línea, Guterres reclamó que se retiren todas las tropas y equipamiento militar de la planta y que se acuerde con urgencia una fórmula técnica para desmilitarizar toda una zona de seguridad a su alrededor.

"I ask that both sides of this armed conflict cooperate with the IAEA and allow for a mission to the Zaporizhzya Nuclear Power Plant as soon as possible.



Time is of the essence."



-- @iaeaorg chief @rafaelmgrossi in briefing to Security Council on situation in Ukraine. pic.twitter.com/0fwdcmTZiq