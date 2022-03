02:45 - | #CooperativaContigo "No hemos recibido ningún informe sobre cualquier situación de rehenes que afecte a ningún estudiante" en territorio ucraniano, aclaró hoy en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Arindam Bagchi

01:50 - | China pidió a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los JJOO de Invierno celebrados en Pekín, según el diario The New York Times, que cita a fuentes de la Casa Blanca y de un Gobierno europeo