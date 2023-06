Putin recibió a la misión de paz africana en medio de la contraofensiva ucraniana

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy a la delegación de siete líderes africanos para abordar su iniciativa de paz en Ucrania en medio de la contraofensiva lanzada por las fuerzas de Kiev, que pidió apoyarla con armas de largo alcance.

"Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania los que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación (...) Sin duda, estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas", dijo Putin durante la reunión, que se celebró en el Palacio de Constantino de San Petersburgo.

Putin aseguró que Rusia valora la postura de los países africanos "a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial", así como "la formación de un modelo más justo de relaciones internacionales".

"Quiero subrayar una vez más que estamos abiertos a un diálogo constructivo con todos que desean el establecimiento de la paz sobre los principios de la justicia y los intereses legítimos de las partes", agregó.

ÁFRICA QUIERE PAZ

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, por su parte consideró que ha llegado la hora de "terminar la guerra" en Ucrania.

"Ha llegado la hora para ambas partes de iniciar negociaciones y terminar la guerra", le dijo Ramaphosa a Putin durante el encuentro, al que asistieron también los dirigentes de Senegal, Egipto, Uganda, Zambia, Congo y Comores.

Agregó que "esta guerra causa inestabilidad y daño a varios países en todo el mundo".

"Y nosotros, los países africanos, sentimos en carne propia las consecuencias de esa guerra", aseguró.

Ramaphosa, que preside la delegación africana que llegó a Moscú tras entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev, presentó ante Putin un plan de paz de 10 puntos y calificó de "histórica" la misión de los dirigentes africanos para contribuir a la solución del conflicto ucraniano.

El plan africano prevé la solución pacífica del conflicto, negociaciones de paz, desescalada por ambas partes, reconocimiento de la soberanía de los países según la carta y los principios de la ONU, garantías de seguridad para todos, así como el levantamiento de trabas al movimiento de cereales y fertilizantes de ambos países y el apoyo humanitario a las víctimas del conflicto, incluido los niños, que "se han convertido en rehenes" y "deben volver" a sus casas.

Además, entre los puntos de la iniciativa de paz de los países africanos figura el canje de prisioneros y la "reconstrucción de la posguerra" de Ucrania.

UN PLAN "DIFÍCIL DE IMPLEMENTAR"

El plan presentado por líderes africanos es muy difícil de implementar, pero Putin lo estudiará, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, poco después del término de la reunión.

"La iniciativa de paz propuesta por los países africanos es muy difícil de implementar, es difícil compaginar posiciones", aseguró Peskov, y al mismo tiempo afirmó que "el presidente Putin ha mostrado interés en estudiarlo".

"Les habló de nuestra postura. No todos los puntos (del plan africano) pueden compaginarse con los principales elementos de nuestra posición, pero esto no significa que no debamos seguir trabajando", agregó.

LA CONTRAOFENSIVA CONTINÚA

Pero mientras la diplomacia no logra resultados tangibles, las fuerzas rusas y ucranianas continúan los combates en distintos sectores del frente en Ucrania.

Según Kiev, Ucrania está tomando la iniciativa en el marco de su actual contraofensiva y Rusia se defiende. Pero para obtener la victoria, necesita armas de largo alcance y alta precisión con un alcance de hasta 200 kilómetros, según el viceministro de Defensa ucraniano, Volodímir Gavrilov.

"Todos nuestros planes militares se están llevando a cabo de acuerdo con las estimaciones. Lo principal en la guerra moderna es tener conciencia de la situación para conocer la posición del enemigo y ser capaz de asestar golpes de precisión a larga distancia, es decir, disponer de armas capaces de golpear al enemigo a una distancia de hasta 200 km", subrayó.

Las autoridades ucranianas han informado hasta ahora de la recuperación, por parte de su ejército, de siete pueblos y de un centenar de kilómetros cuadrados de territorio hasta ahora bajo control de las tropas rusas en Donetsk (este), en Zaporiyia (sur) y en la intersección de ambas regiones parcialmente ocupadas por Moscú.

"Cada posición recuperada de los ocupantes y cada altura tomada por nuestras fuerzas es otro argumento para el mundo a favor de la victoria de Ucrania", escribió hoy Zelenski en Telegram.

RUSIA RESISTE LA PRESIÓN

En tanto, Rusia aseguró que continúa repeliendo los ataques ucranianos en el marco de su contraofensiva en las regiones meridionales del país.

Según el último parte militar ruso, sus tropas resisten el empuje de las fuerzas ucranianas y en un día repelieron trece ataques en tres sectores del frente.

"Durante el día, las fuerzas armadas de Ucrania continuaron intentando realizar operaciones ofensivas en las direcciones del sur de Donetsk, Zaporiyia y Donetsk", afirmó el portavoz castrense, Ígor Konashenkov.