Rusia bombardeó nuevamente la capital ucraniana mientras pierde la iniciativa en Bajmut

Rusia volvió hoy a atacar varias regiones y ciudades ucranianas, entre ellas la capital y el puerto de Odesa, donde falleció una persona, mientras que en el bastión oriental de Bajmut está perdiendo la iniciativa ante los contraataques diarios de las fuerzas ucranianas en los flancos en el norte y oeste de la urbe.

Rusia lanzó varias oleadas de ataques desde la noche del miércoles y toda la madrugada del jueves desde diferentes direcciones sobre el centro y el sur del país, además de Kiev, el noveno bombardeo sobre la capital ucraniana en lo que va de mes.

El bombardeo se produjo mientras el enviado especial de China, Li Hui, aún se encontraba en Kiev, donde mantuvo reuniones para impulsar la iniciativa de paz de Pekín.

Rusia aseguró que destruyó en el bombardeo "reservas considerables de armas y municiones del Ejército ucraniano y se evitó el envío de reservas a las zonas de combate".

Las fuerzas rusas lanzaron 30 misiles de crucero terrestres, aéreos y marítimos, entre ellos Kh-101 y Kh-555, Kalibr e Iskander-K.

La Fuerza Aérea ucraniana derribó 29 de ellos, además de dos drones iraníes y dos vehículos no tripulados de reconocimiento.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ignat, explicó que, a diferencia del ataque masivo del martes, que estuvo centrado en Kiev, en esta ocasión Rusia no lanzó misiles balísticos.

El ataque contra Odesa (mar Negro) fue uno de los primeros de la noche. El derribo de dos misiles sobre la zona industrial de la ciudad provocó que fragmentos cayeran sobre edificios de empresas industriales y falleciera una persona, señaló el jefe de la Administración Militar del Distrito de Odesa, Yuriy Kruk, en su canal de Telegram.

En el caso de Kiev se trató del noveno ataque aéreo consecutivo sobre la capital desde principios de mayo, pero más allá de daños materiales no causó víctimas, indicó el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Serhiy Popko, en la misma red social.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danílov, tuiteó que "el Kremlin necesita ataques sin sentido y súper costosos para Rusia en la capital para elevar el grado de histeria patriótica dentro del país".

"En Rusia se está desarrollando un proceso de desesperación y decepción con las autoridades en el contexto del fracaso de la ofensiva y los reveses en el frente", afirmó.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,…