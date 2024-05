Secretario general de la OTAN apoya que Ucrania pueda atacar Rusia con armas occidentales

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que los países de la Alianza deberían permitir a Ucrania que emplee las armas donadas por Occidente para atacar a Rusia dentro de su territorio nacional, e instó a los socios atlánticos a levantarle a Kiev la prohibición de hacerlo.

"Si le deniegas a Ucrania el derecho de atacar objetivos militares en territorio ruso, entonces se lo pones muy difícil para que puedan ejercer su derecho a la autodefensa", afirmó en una entrevista difundida anoche por el semanario de información británico The Economist.

NATO secretaries-general do not normally attack the policies of America, the alliance’s biggest and most important member country. But in an interview with The Economist, Jens Stoltenberg has done just that: https://t.co/ZjP8iCu0dF



