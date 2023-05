Situación en central nuclear de Zaporiyia es "extremadamente grave", advierte OIEA

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, advirtió este lunes que la actual situación de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia "no puede seguir así", pues es "extremadamente vulnerable" tras un nuevo corte de electricidad.

"Debemos estar de acuerdo en proteger la planta ahora; esta situación no puede seguir así", dijo el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su cuenta de Twitter.

En su breve mensaje recordó que la central atómica de Zaporiyia (ZNPP) "perdió esta mañana toda la electricidad externa por séptima vez durante el conflicto", con lo cual ha pasado a depender de generadores diesel de emergencia para obtener energía.

En consecuencia, "la situación de seguridad nuclear en la central es extremadamente vulnerable", insistió.

#Ukraine’s #ZNPP this morning lost all external electricity for 7th time during conflict, forcing it to rely on emergency diesel generators for power; nuclear safety situation at the plant extremely vulnerable. We must agree to protect plant now; this situation cannot continue.