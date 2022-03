Tenso momento de ucraniana en matinal: Gente que no sabe me está contando qué pasa en mi país

En medio del matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, se vivió un tenso momento cuando el tema de conversación era la invasión de Rusia a Ucrania.

Una de las invitadas era la periodista y doctora en filología Olga Tarnovska, quien, en directo desde Ucrania, increpó a los analistas políticos Guillermo Holzmann e Iván Witker.

Con uno de ellos fue tajante: "Está repitiendo letra a letra la propaganda rusa".

Minutos después Tarnovska criticó los análisis en el programa de TV con ua iromía: "A mí me encanta cuando la gente que no sabe, no tiene idea de mi país, me está contando lo que pasa en mi país. Me encanta... Yo estoy luchando contra eso desde hace mucho tiempo".

Olga Tarinovska, ucraniana, desde Kiev, comiéndose con zapatos al panel de #ContigoCHV visiblemente molesta:"Me encanta cuando gente que no sabe nada de mi país me explica cómo son las cosas acá".

Una muestra evidente de qué monos pintamos en Chile explicando este conflicto. pic.twitter.com/FWitvcXrO0 — simo (@sudamericanas) February 28, 2022

Eso sí, después ofreció disculpas por el momento: "Yo llevo cinco días sin dormir, no me estoy controlando. Disculpen por favor, yo no quería ofender a nadie".