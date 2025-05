El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, ha cifrado en 167.000 los crímenes de guerra cometidos por Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

En la conferencia Lennart Meri en Tallin, Lubinets recalcó también que en los 1.180 días que dura ya la guerra hubo más de 45.000 víctimas civiles y 625 niños asesinados.

"El más pequeño tenía dos días. Murió durante un bombardeo de una unidad de maternidad en Zaporiyia", afirmó.

Lubinets también denunció que Rusia "secuestra a niños ucranianos, les cambia el nombre, los da en 'adopción' y los prepara para la guerra contra su propia patria".

"No se trata sólo de crímenes. Se trata de un desafío a todo lo que solíamos llamar Derecho", enfatizó.

Indicó que el el derecho internacional humanitario "es impotente hoy en día".

"Existe, pero no funciona. Sus violaciones no tienen consecuencias y, por lo tanto, se repiten. El mundo sigue respondiendo al mal con diplomacia y preocupación. Mientras que Rusia responde con misiles y aviones no tripulados", sostuvo