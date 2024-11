Ucrania confirmó sus primeros combates contra soldados norcoreanos en Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó en su discurso a la nación de la pasada noche "los primeros combates" de las tropas ucranianas contra los soldados norcoreanos que se han incorporado al Ejército ruso que lucha contra Ucrania.

"Los primeros combates con soldados de Corea del Norte abren una nueva página de inestabilidad en el mundo", dijo Zelenski en su alocución, en la que volvió a pedir a la comunidad internacional que "haga todo lo posible para que este paso ruso para expandir la guerra fracase".

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, ya había informado anteriormente de las primeras situaciones de contacto en el frente entre militares norcoreanos y ucranianos.

El líder ucraniano dio las gracias a todos los países que "han reaccionado al despliegue de soldados norcoreanos en Rusia" y mencionó especialmente a quienes lo han hecho "no sólo con palabras, sino preparando acciones apropiadas" para ayudar a Ucrania a defenderse.

I thank everyone around the world who has responded to the arrival of North Korean soldiers in Russia—and especially those who have responded not only with words but are preparing actions in support of our defense here in Ukraine.



Unfortunately, terror can spread like a virus… pic.twitter.com/HypHmfdna8