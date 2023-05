Ucrania denuncia que ataque ruso alcanzó una clínica en Dnipró: Dos muertos

Dos civiles murieron este viernes en la ciudad de Dnipró como consecuencia de un ataque ruso que alcanzó una clínica y un centro veterinario cercano a la infraestructura médica, informó el jefe de la Administración Militar de la región, Serhii Lysak, en su cuenta de Telegram.

Las autoridades habían informado previamente de la muerte en el ataque de un varón de 69 años. Según Lysak, más de una veintena de personas han resultado heridas, entre ellas dos niños de 3 y 6 años. Tres de los hospitalizados adultos están en estado grave.

"Debemos derrotar a estos inhumanos de forma irrevocable y lo antes posible", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de Telegram nada más conocerse el primer balance del ataque.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn