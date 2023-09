Ucrania: Misil ruso mató a dos voluntarios extranjeros, una española y un canadiense

Una joven trabajadora humanitaria española falleció junto a un compañero canadiense por el "impacto directo" de un proyectil ruso contra el vehículo en el que viajaban cerca del frente de Bajmut, lo que la convirtió en la primera víctima de ese país en Ucrania desde que comenzó la invasión.

"Nunca le perdonaremos a (Vladímir, el presidente ruso) Putin el dolor que está causando", dijo el ministro de la Presidencia en funciones de España, Félix Bolaños, que condenó el "ataque brutal ruso" que acabó con la vida de la directora de Road to Relief, Emma Igual, de 32 años.

"¡Los trabajadores humanitarios no son un objetivo!", escribió por su parte en su perfil de la red social X (antes Twitter) el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, quien recordó que el derecho internacional humanitario "debe ser respetado en todo momento, en todas partes y por todos".

Saddened by the death of two aid workers from Road to Relief NGO in a missile attack in #Ukraine. My thoughts are with their families and wounded colleagues.#IHL must be respected at all times, everywhere, by everyone.



Humanitarian workers are #NotATarget ❗️