Ucrania reveló el hallazgo de 440 tumbas y una decena de supuestas cámaras rusas de tortura

Kiev reveló el hallazgo de 440 tumbas de ucranianos presuntamente asesinados por el Ejército ruso y una decena de supuestas cámaras rusas de tortura en los territorios recientemente liberados en la región oriental de Járkov.

"Se están descubriendo fosas comunes en Izium tras su liberación. El sitio de enterramiento más grande tiene 440 tumbas sin identificar", señaló el Ministerio ucraniano de Defensa, y el comisionado de Derechos Humanos de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, Dmytro Lubinets, reveló que entre los cuerpos exhumados había varios cadáveres de soldados con las manos atadas, así como familias enteras, incluyendo a niños.

La ciudad de Izium, a unos 120 kilómetros al sureste de la capital regional, Járkov, era de importancia para las tropas rusas, que desde allí tenían pensado lanzar la ofensiva final contra Kramatorsk y Sloviansk en la vecina región de Donetsk. Sin embargo, se vieron obligadas a retirarse de la localidad, que habían ocupado desde abril, hace una semana ante la contraofensiva ucraniana.

En las fotografías publicadas por el Ministerio de Defensa se ve un campo sembrado con simples cruces de madera en un bosque, asegurando que "ya se han iniciado las acciones procesales necesarias".

More than 400 bodies were found at the mass burial site in Izyum. With signs of torture, children, those killed as a result of missile attacks, warriors of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/emtYcuiLVL