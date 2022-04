UE prometió en Kiev que hará "todo lo posible" para la victoria de Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la Unión Europea (UE) hará "todo lo posible" para que Ucrania gane la guerra iniciada por Rusia y se volvió a mostrar partidario de mayores sanciones energéticas, incluyendo al petróleo y gas rusos.

"Tarde o temprano nos dirigiremos contra el petróleo y el gas, estoy personalmente convencido", afirmó Michel en rueda de prensa, en la que también recordó que la UE ha decidido terminar con su dependencia de la energía rusa "lo antes posible" y que está trabajando duro con sus aliados para lograr ese objetivo.

"Queremos la victoria de Ucrania. Por eso usaremos todas las herramientas posibles de las que disponemos", añadió Michel.

Zelenski, por su parte, también avisó en la misma comparecencia que una nueva tanda de sanciones europeas que no incluyan el embargo al petróleo ruso -una opción que aún no logra la unanimidad de los Veintisiete- estarán "vacías" y no serán "lo suficientemente potentes".

Aunque dijo estar "agradecido" por el quinto paquete de sanciones comunitarias a Moscú, que incluían entre otras medidas un embargo al carbón ruso, apuntó a que "por el momento no son suficientes para detener la financiación de esta guerra" y pidió que "se desarrollen en más detalle y sean completadas".

Por ello, Zelenski recalcó que querría ver eventualmente un "embargo energético completo" de la UE a Rusia, así como que todos los bancos rusos queden excluidos del sistema SWIFT y que "cada funcionario ruso y sus familias sienta en su piel la acción de las sanciones y las consecuencias de su apoyo personal a la guerra".

VISITA SORPRESA DE MICHEL EN KIEV

El presidente del Consejo Europeo -institución que representa a los gobiernos de la Unión Europea- llegó hoy sin previo aviso a Kiev cuando están a punto de cumplirse dos meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.

Antes de él habían viajado a Kiev la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el pasado día 8, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, acudió a la capital ucraniana el día 1.

Michel ha aprovechado el viaje para visitar también Borodianka, una de las ciudades de Ucrania que han sufrido más intensamente la ofensiva militar rusa y donde se han encontrado decenas de cuerpos de civiles en las calles y fosas comunes, mientras que Von der Leyen y Borrell fueron a Bucha.

"En Borodianka, al igual que Bucha y muchas otras ciudades de Ucrania, la historia no olvidará los crímenes de guerra que se han cometido aquí. No puede haber paz sin justicia", afirmó Michel en su cuenta oficial en Twitter, en un mensaje en inglés y ucraniano acompañado de fotos de su visita a la ciudad que estuvo ocupada por fuerzas rusas.

Зустріч з Президентом Зеленським



Повна довіра, впевненість і захоплення Президентом @ZelenskyyUa



Перемога буде за Україною.



Ви не самотні.



Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами. pic.twitter.com/WKcCns9Z3e — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Zelenski, por su parte, agradeció a Michel el esfuerzo por hacer este viaje pese a los riesgos de seguridad para "ver con sus propios ojos" la situación en la que se encuentran ciudades como Borodianka, donde ambos coincidieron en que se han cometido "crímenes de guerra y contra la humanidad".

UCRANIA BUSCA SER PARTE DE LA UE

Michel se ha reunido también con las autoridades ucranianas en Kiev solo dos días después de que Zelenski cumplimentara y tramitara el formulario para solicitar el reconocimiento de Ucrania como aspirante a ingresar en la UE.

En este sentido, Michel reconoció las distintas "sensibilidades" entre los Estados miembros de la Unión Europea respecto la ampliación del club comunitario y a otorgar a Ucrania el estatus de candidato, aunque sí apuntó a un fuerte apoyo al acercamiento de Ucrania a los Veintisiete.

"Entiendo y tengo pleno respeto por la decisión del Gobierno de Ucrania de pedir ser miembro de la UE", dijo Michel, que recordó que la Comisión Europea publicará a finales de junio su opinión sobre la solicitud de adhesión de ese país.

El propio Michel decidirá cuándo pone ese asunto en la agenda del Consejo Europeo -que celebrará una cumbre ordinaria a finales de junio- "para mantener un diálogo" entre los Estados miembros destinado a lograr progresos en ese objetivo.

"Percibo un fuerte apoyo", dijo el presidente del Consejo Europeo, que reconoció a Zelenski el "compromiso total con la democracia, la libertad y los principios y valores fundamentales" de este país.