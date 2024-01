Zelenski aún cree en la victoria: "Rusia puede ser derrotada con solidaridad mutua"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó este domingo que aún cree en la victoria de su país sobre Rusia al asegurar que las fuerzas del Kremlin pueden ser derrotadas con la solidaridad de Occidente, y afirmó que la situación en el campo de batalla es en estos momentos relativamente "estable".

"Rusia puede ser derrotada con nuestra solidaridad mutua", afirmó de manera remota en la inauguración de la Conferencia Nacional Anual sobre Defensa en Sälen, en el suroeste de Suecia, según información de la agencia TT.

El mandatario agradeció a todos los que han mostrado su solidaridad con Ucrania y han apoyado al país en su lucha contra Rusia, como es el caso de Suecia con el sistema de artillería Archer.

En apenas unos días, entre el 29 de diciembre y el 2 de enero Rusia lanzó unos 500 misiles y drones sobre Ucrania, recordó. "Gracias a la ayuda que hemos recibido pudimos derribar el 70 por ciento" de los cohetes, dijo el líder ucraniano.

Zelenski sostuvo que la situación en el frente es relativamente "estable", pero que Ucrania todavía necesita ayuda a través de equipamiento militar, principalmente para evitar que Rusia gane ventaja en el espacio aéreo.

El mandatario también sostuvo que Europa necesita una industria armamentística y una defensa común para garantizar su libertad.

Today, I addressed Sweden’s annual national conference "Society and Defense," one of Northern Europe’s most important security and defense events.



We can see that Russia’s aggressive ambitions can be thwarted if there is sufficient strength to do so. And we can only provide… pic.twitter.com/BwSNnoubib