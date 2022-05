Zelenski clamó por ayuda y más sanciones a Rusia en el Foro Económico Mundial

La guerra en Ucrania, que mañana cumple tres meses, protagonizó este lunes el inicio del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, la gran cita anual política y empresarial que vuelve a celebrarse tras dos años de ausencia por la pandemia de coronavirus.

Como viene siendo habitual en muchas instancias internacionales, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue el invitado especial con un discurso de apertura que pronunció por videoconferencia desde Kiev, en el que pidió de nuevo a la comunidad internacional apoyo a Ucrania para enfrentar la agresión de Rusia y que se sancione aún más severamente a ese país.

En esta edición, a la que no se ha invitado a responsables de ni a las propias empresas rusas, Zelenski comenzó denunciando la brutalidad de la invasión rusa y señaló cómo, a pocos metros del Centro de Congresos donde transcurre el foro, el edificio de la antigua Casa de Rusia en Davos se ha transformado en una exposición de crímenes de guerra.

Ante la influyente audiencia de Davos, Zelenski reclamó una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia, a las que ofreció seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra.

También pidió que se refuerce aún más la presión sobre Rusia, con "sanciones convincentes al petróleo, bloquear a todos los bancos sin excepción, cortar su acceso a la tecnología y la retirada plena de las empresas extranjeras del mercado ruso".

El líder ucraniano instó a tomar acciones decisivas, a adoptar "las sanciones máximas" contra Rusia para crear un precedente "para que Rusia y cualquier otro agresor potencial que quiera iniciar una guerra brutal contra un vecino sepa claramente a qué conduce esto de inmediato".

LOS ESFUERZOS NO HAN SIDO SUFICIENTES

Aunque agradeció la ayuda internacional que Ucrania ha recibido hasta ahora, opinó que aún no es suficiente, puesto que en el país "ya no hay ciudades pacíficas sino ruinas, y en lugar de turismo, bombas y misiles; este es el resultado si seguimos como hasta ahora", advirtió, ante los líderes políticos y empresariales de Davos.

"Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no sólo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuanto menos 5.000 millones de dólares al mes", afirmó.

También instó a que se incauten todos los activos rusos en el exterior y se destinen a un fondo para los afectados por la guerra.

Zelenski lamentó que la unidad internacional y la presión contra Rusia no hubiera comenzado en 2014, "cuando comenzó realmente la agresión", en referencia a la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás.

"Si esto hubiera ocurrido entonces, tal vez Rusia no hubiera iniciado esta guerra a gran escala y no se habrían perdido tantas vidas", afirmó.



Antes de terminar, el presidente ucraniano, preguntado por cuál sería su deseo especial para los líderes, pidió que, sobre todo, no se pierda el sentimiento de unidad.

CORREDOR DE EXPORTACIÓN

Zelenski señaló que los puertos ucranianos "están totalmente bloqueados" en el mar Negro y que las fuerzas rusas "están robando nuestro trigo día tras día", impidiendo las exportaciones de cereales.

"La prioridad es que puedan funcionar nuestros puertos, bloqueados en el mar Negro. ¿Cómo pueden ustedes comprar trigo que saben que ha sido robado por los rusos desde Ucrania?", preguntó.

Por ello, destacó la necesidad de que pueda crearse un corredor para permitir la exportación de cereales y dijo que ha hablado con líderes extranjeros, entre otros con los países bálticos, para poder establecer un corredor que dé salida a las exportaciones, de trigo y otros cereales, de diez millones de toneladas.

"Tenemos que ponernos de acuerdo en la creación de un corredor, de manera que Rusia no pueda oponerse", aunque reconoció que "no es una solución fácil mientras siga desarrollándose la guerra".