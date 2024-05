Zelenski denunció que ataque ruso contra una imprenta destruyó 50.000 libros

El ataque ruso de ayer contra una imprenta de la región ucraniana de Járkov destruyó el equipamiento de la empresa y más de 50.000 libros, denunció este viernes en un mensaje publicado en redes sociales el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"El ataque ruso de ayer contra la región de Járkov, que mató e hirió a gente, destruyó una imprenta y quemó 50.000 libros", dijo Zelenski, que agregó que lo ocurrido "demuestra que Rusia está en guerra con la humanidad y con todos los aspectos de la vida normal".

El presidente ucraniano recordó que los ataques rusos siguen "matando a niños y adultos, destruyen ciudades y pueblos y arrasan lugares donde había vida normal".

"El terror ruso debe ser derrotado. Y para ello sólo se necesita una cosa: la determinación de los líderes del mundo. Suficiente determinación", escribió Zelenski en su mensaje, en el que volvió a pedir más defensas aéreas y misiles de largo alcance para poder defenderse de ataques rusos como los de ayer contra Járkov, que según las autoridades regionales dejaron siete muertos.

One of the largest printing facilities in Kharkiv and all of Ukraine.



Yesterday, a Russian missile strike killed 7 people here. My condolences go out to their families and friends. 21 people were injured. The printing facility was destroyed, and tens of thousands of books were… pic.twitter.com/ECJsrmv7Bi