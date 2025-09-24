Zelenski en la ONU: No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años y que solo los aliados y el armamento pueden garantizar la sobrevivencias de países bajo ataque, como el suyo.

"Si una nación quiere paz sigue teniendo que trabajar en armas. Es terrible, pero es la realidad. No es el derecho internacional, no es la cooperación. Son las armas las que deciden quién sobrevive", declaró en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Zelenski agregó que "no existen las garantías de seguridad" y todo depende de las alianzas y el armamento que consiga tener un país, y alertó de los peligros para el mundo entero de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea.

El líder ucraniano puso como ejemplos la reacción de esas instituciones a la intrusión este mes de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco o la entrada reciente en el espacio aéreo de otro país miembro de la UE y la OTAN, Estonia, de aviones de combate rusos.

El presidente ucraniano mencionó la llamada Coalición de los Voluntarios, formada por más de treinta países que están dispuestos a contribuir de distintas formas a garantizar la seguridad de Ucrania al término de la actual guerra con Rusia, como "modelo de seguridad" multilateral que puede aplicarse en otras partes del mundo ante la impotencia que denunció de las instituciones internacionales.

"Carrera armamentística más destructiva de la historia"

Zelenski advirtió además de los peligros de la "carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad", que los distintos conflictos en marcha en el mundo han propiciado, y pidió que se actúe ahora para detenerla y evitar situaciones como el posible uso de drones cargados con armamento nuclear.

"Detener a (Vladímir) Putin ahora es más barato que intentar proteger cada puerto y cada barco de terroristas con drones", declaró el mandatario, que alertó asimismo del riesgo que puede entrañar la incorporación de inteligencia artificial.

"Necesitamos reglas globales ahora sobre cómo la inteligencia artificial puede usarse en las armas y esto es tan urgente como evitar la expansión de armas nucleares", remarcó.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano señaló que su país ha logrado desarrollar armamento para hacer frente a algunas amenazas y recordó que Ucrania planea exportar los excedentes de las armas que produce para que otros países puedan reforzar su seguridad.

"Cada año que esta guerra continúa las armas se hacen aún más mortíferas y sólo Rusia tiene la culpa de esto", dijo Zelenski.