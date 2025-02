Zelenski tras nuevo ataque ruso con misiles: "Putin no se prepara para la paz"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, escribió este miércoles en sus redes sociales tras un nuevo ataque con misiles y drones ruso que tuvo entre sus objetivos Kiev que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "no se prepara para la paz" y "continúa matando a ucranianos y destruyendo ciudades".

Este nuevo ataque ruso tiene lugar antes de la visita a Ucrania de la primera delegación de la nueva administración republicana de EE.UU., que, según adelantó recientemente Zelenski, debe producirse esta misma semana y tiene como objetivo impulsar el proceso de paz que ha prometido el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra.

Last night, Russia attacked Ukraine with ballistic missiles and drones. Apartment buildings, office spaces, and civilian infrastructure were damaged. Emergency services are on-site, assisting people and dealing with the aftermath of this terror.



Tragically, as of now, one person… pic.twitter.com/fJgTd9HDGW