Zelenski viajó a Londres, se reunió con Sunak y pidió cazas al Parlamento

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles aviones de combate al Reino Unido después de agradecerle su apoyo "desde los primeros segundos" de la invasión rusa de su país el 24 de febrero de 2022.

Zelenski pronunció un discurso ante el Parlamento de Londres después de reunirse en Downing Street con el primer ministro, el conservador Rishi Sunak, durante su primer viaje a territorio británico desde el comienzo de la guerra.

Posteriormente, el mandatario será recibido en audiencia por el rey Carlos III y, junto con Sunak, visitará a soldados ucranianos que entrenan en el suroeste de Inglaterra.

En su intervención ante una entregada audiencia de diputados y lores, el presidente agradeció "por adelantado" al Reino Unido "sus poderosos aviones ingleses", y afirmó: "Aviones de combate para Ucrania, alas para la libertad".

"Haremos todo lo posible e imposible para que el mundo nos proporcione aviones modernos para empoderar y proteger a los pilotos que nos protegerán a nosotros", manifestó.

Al final del evento, regaló al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, un casco de piloto de las Fuerzas Armadas ucranianas, con la leyenda: "Tenemos libertad, dennos alas para protegerla".

En el discurso, Zelenski agradeció personalmente su apoyo al ex primer ministro conservador Boris Johnson, hoy diputado, que presenciaba su comparecencia en Westminster Hall.

Después de celebrar que "Londres ha apoyado a Kiev desde el primer día, los primeros segundos y minutos", dijo a Boris, quien gobernaba en aquel momento, que él fue capaz de "unir a los demás" contra Rusia cuando "parecía absolutamente imposible".

Sobre el Reino Unido, declaró: "Tú extendiste tu mano amiga cuando el mundo aún no había llegado a entender cómo reaccionar".

Posteriormente, también agradeció al actual jefe del Gobierno, Rishi Sunak, "su poderoso paso adelante defensivo", al prometer hace unos días el envío de tanques Challenger 2 y una ampliación del programa de entrenamiento de militares ucranianos.

