Reino Unido y la UE buscan acuerdos para su nueva relación pese a "brechas significativas"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reconocieron que persisten "brechas significativas" en las negociaciones tras la salida de Londres del bloque, pero admitieron la importancia de lograr un acuerdo.

"Se han hecho progresos en semanas recientes, pero quedan brechas significativas, en particular, pero no solo, en las áreas de pesca, la igualdad de condiciones (para garantizar una competencia justa) y la gobernanza", aseguraron ambos políticos en un comunicado conjunto.

Ambas autoridades mantuvieron una llamada telefónica que sirvió para analizar el estado de las negociaciones sobre la relación tras el Brexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, las cuales no tienen avances, a pesar que ambos quienes lograr un pacto este mes y que sea ratifciado antes de fin de año.

Good phone call with @BorisJohnson about the state of play in the 🇪🇺-🇬🇧 negotiations.

While progress had been made, significant gaps remain. We agreed that it's important to find an agreement as strong basis for a strategic relationship.

Joint statement → https://t.co/Tl3jdRIZqB pic.twitter.com/rUTSp8l9dP