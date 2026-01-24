Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Unión Europea

UE acuerda financiar equipo que creará tribunal que juzgará la invasión rusa en Ucrania

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Llegó a un entendimiento con el Consejo de Europa y destinará los primeros 10 millones de euros al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Kiev (STCA).

La instancia tendrá el mandato de procesar a altos líderes políticos y militares por la ofensiva de Moscú, algo para lo que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción.

UE acuerda financiar equipo que creará tribunal que juzgará la invasión rusa en Ucrania
 Alexandre Lallemand / Unsplash

Ucrania y el Consejo de Europa acordaron, el pasado 25 de junio en París, crear el tribunal: "Los crímenes impunes solo incitan a futuras atrocidades. Esto es un paso concreto hacia la justicia", dijo la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa firmaron este sábado un acuerdo sobre la financiación de un equipo de avanzada que preparará las bases institucionales, logísticas y organizativas del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania (STCA).

Este tribunal, que Ucrania y el Consejo de Europa acordaron crear el pasado 25 de junio en París, tendrá el mandato de procesar a altos líderes políticos y militares por la invasión rusa a Ucrania, algo para lo que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción.

"Los crímenes impunes solo incitan a futuras atrocidades. La liberación por parte de la UE de los primeros 10 millones de euros para ayudar a establecer un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania es un paso concreto hacia la justicia", dijo este sábado la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado.

El equipo de avanzada, cuyo proyecto conjunto será gestionado por el Consejo de Europa, "sentará las bases para la elección de los jueces y el fiscal del STCA, así como el desarrollo de sus normas de procedimiento y prueba y su sistema de gestión judicial", explicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Este grupo, que será financiado con 10 millones de euros a través del Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la CE, también apoyará "la participación de las partes interesadas para reforzar el respaldo al tribunal".

El proyecto tendrá una duración máxima de 24 meses, o hasta que la obra pueda financiarse a través del futuro Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Comité de Gestión del Tribunal Especial.

"El acuerdo de hoy constituye un paso importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas del pueblo ucraniano, sin las cuales no puede haber una paz duradera", sostuvo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada