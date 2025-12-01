Acusan a funcionario francés de drogar a más de 200 mujeres para que se orinaran en entrevistas

Un caso que generó impacto en Francia llevó a la justicia a un ex alto funcionario acusado de drogar a mujeres durante entrevistas de trabajo para provocar que se orinaran y observar cómo reaccionaban en situaciones de extrema vulnerabilidad.

La investigación apunta a Christian Nègre, ex integrante del Ministerio de Cultura, a quien se le atribuye la aplicación de este método en más de 200 víctimas.

La causa surgió a partir de antecedentes recopilados por la policía, que encontró en su poder una hoja de cálculo titulada "Experimentos". En ese archivo se detallaban fechas, dosis y efectos sufridos por las víctimas, además de las condiciones en las que se realizaron las reuniones laborales.

Según los antecedentes expuestos por medios internacionales, el exfuncionario ofrecía bebidas como té o café y en ellas añadía un diurético de alta potencia. Con ello buscaba provocar que las postulantes perdieran el control de su vejiga en medio de la entrevista. Todo se realizaba de pie y, cuando las mujeres pedían acceso al baño, la solicitud era negada.

La policía describió este patrón como un método de "sumisión química", un tipo de abuso que habría repetido durante años. La abogada de varias de las afectadas, Louise Beriot, señaló que las acciones del imputado no solo respondían a una fantasía, sino también a una dinámica de poder y humillación que se ejercía sobre los cuerpos de las mujeres.

Las primeras denuncias se dieron a conocer en 2018, cuando un colega lo acusó de intentar fotografiar a una funcionaria sin autorización. Ese episodio permitió que otras mujeres reconocieran experiencias similares, muchas de ellas asociadas a mareos, temblores y episodios de incontinencia durante entrevistas encabezadas por Nègre.

Una de las víctimas relató que durante un encuentro laboral caminó junto al funcionario por los jardines de las Tullerías mientras pedía que la llevara al baño, solicitud que nunca fue atendida. Terminó orinando en un túnel mientras él intentaba cubrirla con su chaqueta.

Otra mujer indicó que tras preguntarle si deseaba ir al baño, Nègre finalmente bloqueó el acceso, por lo que terminó orinándose en una escalera.

El exfuncionario fue expulsado del servicio público en 2019, aunque continuó vinculado a actividades en el sector privado. Su situación penal permanece abierta y la fiscalía sigue reuniendo antecedentes para esclarecer la magnitud de los hechos y la responsabilidad del acusado.