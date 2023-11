Condenan a piloto tras decapitar a un paracaidista con el ala de su avioneta

Un piloto francés fue declarado culpable de homicidio involuntario, luego que decapitó a un paracaidista accidentalmente con el ala de su avioneta.

La situación ocurrió segundos después de que Nicolas Galy saltó del avión a más de cuatro mil metros de altura, con un traje con alas diseñado para planear sobre Bouloc-en-Quercy, cerca de Toulouse.

Galy era parte de un grupo de 10 paracaidistas a bordo del avión y uno de los dos pasajeros que saltó por la zona. Sin embargo, fue el único que fue impactado por el ala del avión, lo cual le causó la muerte instantánea en 2018.

Según informó LadBible, no se había consultado sobre la trayectoria de vuelo que tomaría el avión después del salto de Galy, por lo que el piloto asumió que debía regresar al aeródromo e inició el descenso del avión.

Pese a ello, el piloto aseguró que la culpa fue del paracaidista, ya que "no siguió el rumbo esperado y nunca debería haber estado en ese rumbo. Él estaba paralelo al avión... No era mi responsabilidad, creo que mi trayectoria de vuelo tenía sentido. Esta ha sido la tragedia de mi vida, pero no tengo la culpa".

"En comparación con los paracaidistas que están en caída libre, es más complicado con los paracaidistas que van más en línea recta. No descienden mucho y pueden entrar en conflicto con el avión", se defendió el hombre que habría piloteado el avión con una licencia inválida, ya que la autoridad de aviación de Francia había restringido sus privilegios de volar debido a una condición médica, según informaron los medios locales.

Finalmente, el pasado 21 de noviembre el piloto fue declarado culpable ante el tribunal penal de Montauban, donde se le impuso una pena suspendida de 12 meses, y se le prohibió volver a volar.