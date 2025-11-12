Diez años del 13N: "Las víctimas siguen en nuestros corazones", reivindica Francia

En la víspera del décimo aniversario de los sangrientos ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015, diversas personas se desplazaron este miércoles a la plaza de la República de París para encender velas o dejar flores a las 132 víctimas y centenas de heridos en los que fueron los peores ataques en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.

"Las víctimas siguen en nuestros corazones", reivindicó en declaraciones a EFE la septuagenaria Chantal Barata, quien a pesar de no tener ningún allegado directamente afectado no pudo contener las lágrimas mientras evocaba lo sucedido.

Esta parisina quiso acudir expresamente desde su domicilio en la zona del parque de Luxemburgo para recogerse ante al santuario recreado a los pies de la estatua de la plaza y que simboliza a la República francesa. El objetivo de esta mujer era "perpetuar la memoria" de las personas desparecidas aquella noche de hace casi 10 años.

"También esto es un gesto para que cosas así no vuelvan a repetirse de manera tan frecuente", valoró Barata.

La mujer aludía a otros dos atentados yihadistas que sucedieron un poco antes y un poco después del 13 de noviembre de 2015: el perpetrado en enero de 2015 contra la redacción de la revista Charlie Hebdo (12 muertos) y el de julio de 2016 en Niza (86 muertos arrollados por un camión).

La plaza de la República de París se convirtió en punto de encuentro para que los franceses depositen flores. Foto: EFE

Christine, de 62 años, vivió los ataques del 13N casi en primera persona. Esta vecina del barrio XI de París estaba tomando algo en un bar próximo al de La Belle Équipe, donde uno de los tres comandos terroristas asesinaron a 21 personas en el que fue el segundo ataque más mortífero de aquella noche, tras el de la sala de conciertos del Bataclan (92 fallecidos), también en el barrio XI.

"El propietario del bar nos pidió que entrásemos y echó el cierre. Nos quedamos allí hasta las 3 de la madrugada, poco a poco salían informaciones. Cuando dejé el bar me parecía todo incomprensible, estaba por allí la policía científica", rememoró.

Una década más tarde, Christine no ha cambiado sus rutinas. Sigue usando los transportes públicos y sentándose en las terrazas de los cafés. Sin embargo, la mujer asumió que atentados como los del 13N "pueden volver a producirse" y citó también los ataques contra Charlie Hebdo y el sucedido en el paseo de los Ingleses en Niza.

Varias personas dejan flores cerca del bar La Belle Equipe en París. Foto: EFE

Rémy también es sexagenario, pero viene de mucho más lejos. Tomó un tren esta mañana, a las 6.45 horas, desde Montélimar, a unos 600 kilómetros al sudeste de París, únicamente para acudir a los tributos que se organizan esta semana por el décimo aniversario del 13N.

"El sufrimiento que han causado estos ataques no es solo francés, sino también internacional, mundial, porque muchas personas de otras nacionalidades murieron", recordó el hombre.

Para él, las víctimas del 13N no han sido olvidadas, a pesar de que en estos 10 años han "pasado muchas cosas" en Francia y en el mundo.

"Es necesario que Francia avance, que la Historia avance, pero nosotros no olvidamos y vivimos con ello. Hemos conocido períodos difíciles, pero eso no nos ha impedido seguir adelante con nuestro lema 'Libertad, Igualdad y Fraternidad'", opinó.

Exposición de fotos y pantalla gigante

A pocos metros del santuario de la plaza de la République que, de alguna manera, reproduce el que se montó los días posteriores al 13N, una exposición organizada por el Ayuntamiento de unas 50 fotos rememora todos los lugares en los que los comandos yihadistas atacaron.

El Estadio de Francia en Saint-Denis (un muerto), los restaurantes y cafés de la Belle Équipe (21), Le Carillon y Le Petit Cambodge (15 fallecidos en ambos, en el barrio X) y La Bonne Bière y Casa Nostra (5 muertos en los dos locales del distrito XI). En el Comptoir Voltaire, donde falleció uno de los terroristas cuando estalló su chaleco de explosivos, hubo 16 heridos, tres de ellos de gravedad.

Foto: EFE

Mientras parisinos y turistas se paseaban compungidos entre el santuario y la exposición, varios operarios trabajaban para montar las pantallas gigantes que este jueves retransmitirán en directo todas las ceremonias de homenaje, que se desarrollarán durante cerca de nueve horas con la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron.