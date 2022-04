Elecciones en Francia: Le Pen admitió derrota, pero acusó "métodos desleales"

La candidata ultraderechista Marine Le Pen admitió su derrota ante el presidente Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones francesas, pero acusó haber sido víctima de "métodos desleales".

No especificó cuáles fueron éstos, y se limitó a indicar que son "iguales a los que sufren los ciudadanos cotidianamente".

Le Pen consideró que sus resultados, que según las proyecciones le sitúan por encima del 40 por ciento de los votos, "son una victoria en sí mismos".

"En esta derrota veo una forma de esperanza. Este resultado representa para nuestros dirigentes y para los dirigentes europeos un desafío que no pueden ignorar, así como la aspiración de un gran cambio", dijo Le Pen pocos minutos después de conocerse las primeras proyecciones de voto.

Le Pen anunció que no va a abandonar la política y que va a liderar la campaña de las elecciones legislativas el próximo mes de junio para tratar de unir a toda la oposición al presidente reelegido.

Lo justificó porque "el riesgo de que Macron se haga con todos los resortes del poder Ejecutivo y Legislativo es elevado", a causa del sistema mayoritario que favorece al presidente para volver a conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional que le dé manos libres.

Su intención para evitarlo es que su partido, la Agrupación Nacional (RN), trabaje "para unir a todos los que, vengan de donde vengan, quieran juntar sus fuerzas contra Emmanuel Macron".

De la campaña ahora finalizada, se felicitó de que "las ideas que representamos hayan llegado a su nivel más alto en esta segunda vuelta de las presidenciales pese a dos semanas (de campaña) de métodos desleales y violentos".

Afirmó que el resultado que le anuncian los institutos demoscópicos, "supone una victoria resplandeciente" con la que millones de franceses han manifestado su voluntad de cambio.

Aunque aseguró que no tiene "ningún resentimiento ni rencor", no se privó de anticipar que "el quinquenio que se abre no romperá con las prácticas de menosprecio del anterior y que Emmanuel Macron no hará nada para reparar las fracturas que dividen el país y que hacen sufrir a nuestros compatriotas".